Бразилия примет Кубок Америки-2021

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Конфедерация южноамериканского футбола (КОНМЕБОЛ) приняла решение перенести Кубок Америки-2021 в Бразилию.

Даты проведения турнира остаются прежними - с 11 июня по 10 июля 2021 года. Информация о стадионах, которые примут матчи турнира, пока не раскрывается.

Напомним, что Кубок Америки должен был пройти в Аргентине и Колумбии, однако Колумбия лишилась права из-за политической обстановки, а Аргентина - из-за коронавируса.

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