Бразилия разгромила Чили, Уругвай одолел Перу и другие результаты квалификации ЧМ-2022

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В рамках 17-го тура отборочного турнира ЧМ-2022 в Южной Америке состоялись четыре матча.

Бразилия уверенно разобралась с Чили, Колумбия крупно победила Боливию, Уругвай минимально выиграл у Перу, а Эквадор уступил Парагваю.

Бразилия – Чили - 4:0

Голы: 1:0 – 44, пенальти Неймар, 2:0 – 45 Винисиус Жуниор, 3:0 – 72, пенальти Коутиньо, 4:0 – 90 Ришарлисон.

Бразилия: Алиссон, Данило, Тьяго Силва, Маркиньос, Арана, Каземиро (Фабиньо, 82), Фред (Бруно Гимараэс, 82), Лукас Пакета (Коутиньо, 63), Неймар, Винисиус Жуниор (Мартинелли, 75), Антони (Ришарлисон, 75).

Чили: Браво, Исла, Медель, Роко (Монтесинос, 46), Диас, Суасо, Видаль, Арангис (Павес, 77), Баэса (Фернандес, 61), Санчес, Варгас (Менесес, 76).



Колумбия – Боливия - 3:0

Голы: 1:0 – 39 Диас, 2:0 – 72 Борха, 3:0 – 90 Урибе.

Колумбия: Оспина, Муньос, Тесильо, Куэста, Фабра, Куадрадо (Морено, 74), Хамес (Урибе, 74), Куэльяр, Муриэль (Борха, 66), Синистерра (Кинтеро, 65), Диас (Лерма, 84).

Боливия: Кордано, Энумба (Кинтерос, 74), Сагредо, Карраско, Акин, Фернандес, Гарсия (Санчес Камарас, 57), Вильярроэль (Вильямиль, 84), Гонсалес, Меначо (Вака, 46), Монтенегро (Куэльяр, 58).



Уругвай – Перу - 1:0

Гол: 1:0 – 42 де Арраскаэта.

Уругвай: Рочет, Араухо, Годин, Хименес, Оливера, Суарес, Пельистри, де Арраскаэта, Бентанкур, Вальверде, Макси Гомес, Суарес (Торрейра, 76), Нуньес (Кавани, 67).

Перу: Гальесе, Адвинкула, Самбрано, Кальенс, Трауко, Каррильо (Орменьо, 65), Куэва (Калькатерра, 77), Йотун (Гонсалес, 61), Тапия, Пенья (Флорес, 46), Лападула (Валера, 77).



Парагвай – Эквадор - 3:1

Голы: 1:0 – 9 Моралес, 2:0 – 45, автогол Инкапиэ, 3:0 – 54 Альмирон, 3:1 – 85, пенальти Кайседо.

Парагвай: Сильва, Рохас (Эспинола, 77), Гомес, Бальбуэна, Риверос, Ортис, Альмирон, Кубас (Вильясанти, 66), Санчес (Флорентин, 77), Энсисо (Кольман, 77), Моралес (Ромеро, 14).

Эквадор: Галиндес, Пресиадо (Ибарра, 46), Торрес, Инкапиэ, Эступиньян, Кастильо, Мена (Кайседо, 76), Груэсо, Мендес (Карселен, 76), Рохас (Сармиенто, 46), Валенсия (Эстрада, 58).

Удаление: Риверос (88).

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