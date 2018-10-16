Бразилия с Неймаром в добавленное арбитром время вырвала победу над Аргентиной без Месси

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Бразилия с Неймаром в добавленное арбитром время вырвала победу над Аргентиной без МессиВ товарищеском матче сборная Бразилии лишь в компенсированное время сумела вырвать победу над национальной командой Аргентины.

Бразилия - Аргентина - 1:0

Гол: Миранда, 90+3 - 1:0.

Бразилия: Алиссон, Данило (Фабиньо, 53), Маркиньос, Миранда, Филипе Луис, Артур, Каземиро, Коутиньо, Габриэл Жезус (Ришарлисон, 65), Фирмино, Неймар.

Аргентина: Ромеро, Саравия, Отаменди, Песселья, Тальяфико (Акуна, 81), Ло Сельсо (Сальвио, 73), Батталья, Паредес, Дибала (Мартинес, 58), Икарди (Симеоне, 88), Корреа (Перрейра, 67).

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