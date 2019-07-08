Бразилия - самая сильная команда Америки, но перуанцы могли испортить праздник "селесао": разбираем финал Копа Америка

Первые 15 минут домашнего для Бразилии финала неожиданно прошли с преимуществом Перу. "Рохибланкос" уже на 2-й минуте создали первый момент – это Куэва прямым ударом со штрафного метров с 30-ти целил в левый угол, однако мяч прошел рядом со штангой! На 6-ом обороте секундной стрелки из-за пределов штрафной сильно, но неточно пробил Тапиа, а кроме того андердоги провели ряд острых атак в последней трети поля. Позади у них также все было в полном порядке, ведь бразильцы до 14-й минуты не провели ни одного опасного выпада. Тем более неожиданным было взятие ворот Гальесе на 15-ой игровой минуте, когда Жезус обыграл защитника на правом фланге и подал в штрафную, а Эвертон ударом в касание замкнул передачу – 1:0! Это сразу перетянуло инициативу и контроль над игрой в сторону подопечных Тите, которые зажали Перу на чужой половине поля. Впрочем, действительно острых моментов было немного: на 24-й минуте Коутиньо ударом в касание рядом со стойкой замкнул передачу с левого фланга, а на 36-й Фирмино выиграл "второй этаж" после навеса Эвертона – игровой снаряд просвистел над перекладиной. Перуанцы смогли ответить подачей с углового на 28-й минуте, которую Герреро замкнул выше ворот. Ближе к эндшпилю первого тайма перуанцы проснулись, организовав несколько опасных фланговых атак. Одна из таких на 41-й минуте завершилась прострелом, который попал в руку Тиаго Силвы – она ​​стояла на газоне, но для арбитра Роберто Тобара этого было достаточно для назначения пенальти. Даже после просмотра видеоповтора он не изменил своего решения, что позволило Пауло Герреро сравнять счет "с точки" – 1:1!

Впрочем, уже в компенсированное время Бразилия снова вышла вперед. Фирмино хитрым подкатом на фланге выбил мяч из-под ног соперника, после чего сферу подхватил Артур; опорник прошел к штрафной и отдал поперечную передачу на Жезуса, который оказался в свободной зоне на линии штрафной. Далее Габриэлю оставалось попасть в левый нижний угол ворот, что он и сделал – 2:1! А если бы у Самбрано не поехала нога, то Жезус не получил бы пространства. Начало второго тайма оказался развеселым. Активнее стартовали бразильцы: на 48-й минуте Дани Алвес завершил сольный проход ударом мимо левой штанги, а на 51-й Коутиньо ворвался в штрафную и пробил с правой в дальнюю девятку – мяч пролетел совсем рядом с крестовиной! На 55-ом обороте секундной стрелки включились и перуанцы, в чем помогла обрезка Алекса Сандро на своей половине поля. Впрочем, Куэва поспешил с выстрелом по воротам, а "селесао" в ответ провели атаку с выходом на ударную позицию Фелиппе Коутиньо. В момент его успели накрыть, но с правого края штрафной после отскока удалось выстрелить Фирмино – неточно. На 58-й Роберто снова оказался в центре внимания, головой замкнув подачу с левого фланга, но мяч снова просвистел рядом с каркасом. Середина второго тайма была довольно нервной для Бразилии. Сборная Перу все большими силами переходила в наступление, что сказалось на ничейных мячах – их все чаще выигрывали "рохибланкос". Впрочем, настоящего момента на 60-х минутах подопечным Гареки создать никак не удавалось, а вот команда Тите частенько вылетала в "контры". Однако и они не завершались моментами, но нерв в матче стоял невероятный. Что-то точно должно было произойти, однако никто не мог ожидать, что произойдет уделение Габриэля Жезуса – на 70-й он получил вторую желтую за жесткий толчок на фланге. Бразилия осталась в меньшинстве.

Перу тут же пошло вперед и получило два фантастических шанса отыграться. На 73-й минуте Трауки прорвался на левый край штрафной и мощно пробил в ближний угол, однако Бразилию спас Алиссон. А на 74-ом игровом отрезке Флорес сыграл на отскоке, положив корпус и нанеся фантастического удара метров с 25-ти – игровой снаряд просвистел рядом со штангой! Ситуация была критической, но Тите вовремя обратился к заменам: вместо Коутиньо и Фирмино вышли Ришарлисон и Милитао, а общая модель игры было переведена в режим "сушения" (не белья, конечно). Перуанцы старались атаковать, однако к середине 80-х минут стало понятно, что им ничего не удается. "Селесао" прекрасно закрывались и рвали темп, а в конце тайма пошли в атаку и забрали финал. На 87-й минуте Эвертон ворвался в штрафную и был сбит Самбрано; арбитр назначил пенальти, а Ришарлисон уверенно его реализовал – 3:1. Это был конец! Таким образом, Бразилия получила невероятно тяжелую победу над сборной Перу, став победителем домашней Копа Америка 2019. "Инки" же как минимум на год получили статус вице-чемпиона континента.

Чемпионская Бразилия? Не совсем и не всегда!

Финальный матч сборной Бразилии на Копа Америка 2019 мало отличался от большинства поединков, проведенных "селесао" на турнире. Только разгром Перу в группе (5:0) выбивается из общей колеи, но тогда "инки" сами привезли себе первые два гола – в целом же подопечные Тите производили впечатление собранной, но не самой сильной команды. Прошлогодние четвертьфиналисты чемпионата мира по сравнению с прошлым летом сыграли гораздо более прагматично, при этом обнаружив серьезные проблемы в аспекте контроля над игрой. В поединке против Перу бразильцы начали ужасно, столкнувшись с качественно организованной обороной. Рикардо Гарека максимально сузил пространство между линиями, стараясь нивелировать преимущество соперника в технике и скорости, и уделил значительное внимание обороне на флангах. Хозяева часто теряли мяч и пропустили серию контратак, однако умудрились забить на 15-й минуте в первой же атаке с логическим завершением. Казалось, после этого план перуанцев рассыплется, но больше двух моментов (пусть и очень острых) "селесао" до перерыва так и не создали. Под конец же тайма они вообще потеряли контроль над игрой, что вылилось в пропущенный гол (пусть и с сомнительного пенальти).

Во втором тайме картина повторилась. Бразильцы давили и провели 5 выстрелов из опасных позиций, но их атаки постепенно сбились на индивидуальные прорывы лидеров (в основном – с флангов в центр). Вскоре инициатива вновь была утрачена, а Перу провел один из лучших своих отрезков на Копа Америка 2019 – с 55-й по 75-ю минуты "инки" 4 раза перехватили мяч и 5 раз прошли соперника на дриблинга в центре поля, благодаря чему нанесли два очень опасных удара. Ситуация напоминала второй тайм полуфинала против Аргентины, когда все шло или к голу в ворота Алиссон, или к голевой контратаке Бразилии. Возможно, хозяева поставили бы точку гораздо раньше, чем на 90-й минуте, но удаление Жезуса несколько озадачило "селесао". Впрочем, опять следует отметить работу Тите, который быстро отреагировал правильными заменами и снова засушил игру. Бразилия выиграла финал, но сыграла хуже, чем на мундиале. С добродетелей команды остались "сбитость", лучшая оборона, сбалансированный состав и умение добиваться результата при неблагоприятных условиях – последнее создают сами бразильцы. У "селесао" заметны проблемы с продвижением мяча через центр и контроль над игрой, что часто обусловлено неправильными приоритетами при прессинге и ошибками при перестройках. По сравнению с самой собой на ЧМ 2018 Бразилия, как минимум, не продвинулася дальше, но для победы на Копа Америка 2019 хватило и такого режима.

Сборная Перу сыграла очень мощно, но этого оказалось мало

Следует отдать должное сборной Перу, ведь именно подопечные Рикардо Гареки дали поединку тот нерв и тот драйв, которого так не хватает в финалах крупных турниров. "Инкам" удалось удивить с первых минут, они подкупили не столько атаками, сколько общей организованностью и настроенностью на бой. В конце концов, тот факт, что победный гол Бразилия забила аж на 90-й минуте с пенальти, говорит о фантастически качественном сопротивлении со стороны "рохибланкос". Как минимум, три значительных по времени отрезки команда Рикардо Гарекы выглядела лучше Бразилии: в первые 15 и последние 10 минут первого тайма, а также в промежутке с 55-й по 75-ю минуты второго. Между ними расположились очень сложные эпизоды, но перуанцы достойно держались. В целом же, "рохибланкос" провели 21 удачный отбор (с 33 попыток) и заставили "селесао" отбирать мяч в 41 эпизоде ​​(28 успешных), также удалось 13 раз пройти соперника на дриблинге. Кроме того, они заставили оборону Бразилии выполнить 20 выносов, 11 блокировок и 25 фолов – словом, сборная Перу преподнесла фавориту настоящую битву.

Хорошо бороться в финале мало! Перу, при всех своих достоинствах, организовало очень слабые по качеству моменты: из шести выстрелов по воротам только два пошли в створ (первый – с "левого" пенальти на 44-й минуте, второй же состоялся на 73-й) и только два удара пролетели в непосредственной близости к каркасу – в обоих случаях они были нанесены с дистанции. Большинство атак сборной Перу были довольно банальными, не став значительной проблемой для защитников "селесао". При этом Перу не смогло воспользоваться удалением Жезуса, хотя в активе команды Рикардо Гареки было аж 26 минут – все ограничилось двумя выстрелами перед выходом Ришарлисона и Милитао. Когда же Бразилия захотела "засушить" игру, ей это удалось с невероятной легкостью. "Вы пропустите столько, сколько сможете, а мы пропустим столько, сколько захотим" – легендарный слоган jogo bonito в интерпретации сборной Тите звучит именно так. В конце финального поединка на "Маракане" он пожертвовал яркостью победных контратак ради безошибочности сзади, для победы этого было достаточно.

Не стоит забывать и об общей разнице в классе, которую полностью нивелировать перуанцам так и не удалось. Особенно это было заметно в обороне: Луиса Адвинкулу 6 раз прошли на дриблинге, а Карлос Самбрано не только привез пенальти, а и подарил Жезус зону перед его голевым ударом на 45+2-й минуте. Поспешные удары с дистанции, накрытые бразильцами, также демонстрировали неуверенность "инков" в своих силах. Перу потерпело справедливое поражение в финале, уступив в качестве атаки и не до конца нивелировав разницу в классе. Они очень старались и именно благодаря их футболу мы получили яркий поединок, но для взятия большого трофея нужно нечто большее, чем драться и бороться. Впрочем, уже сам выход в финал и достойная игра в нем является историческим триумфом Перу.

Противоречивый арбитраж Роберто Тобара. Как всегда, собственно!

После полуфинального Суперкласико и удаления Месси в матче за третье место аргентинские футболисты, чиновники и пресса начали массированную атаку на судейской корпус КОНМЕБОЛ. В ход пошли обвинения в коррупции, в то время как другие источники раскопали информацию об отсутствии связи с комнатой VAR вследствие установленных бразильскими спецслужбами глушилок – правда, дело было не в футболе, а в охране президента страны. Организаторы отвергли обвинения в последнем, а убедительность слов аргентинцев была подмочена выступлениями на турнире, однако проблема с арбитражем на турнире действительно была.

Неизвестно, подействовало ли информационное давление на Роберто Тобара, но один из лучших арбитров Латинской Америки в финале Копа Америка 2019 заставил бразильских футболистов пускать слезу. В общем, он судил очень неплохо, но два момента вышли из ряда вон. В первую очередь, речь идет о пенальти в ворота сборной Бразилии, который стал следствием попадания мяча в руку Тьягу Силвы. Центрбэк "селесао" падал на нее и точно не играл целенаправленно. Вторым неоднозначным решением стала вторая желтая Габриэлю Жезус. Возможно, форвард действительно несколько жестко врезался в Самбрано, но в финалах такие вторые желтые – редкость. Лидер фаворита на карточке всегда имеет определенный "запас" при борьбе. С другой стороны, этот фол стал для нападающего сборной Бразилии пятым – никто не нарушал правила столь часто. Интересно, как бы отреагировали на это решение бразильцы, если бы Перу в большинстве победило.

Мнение двух арбитров РПЛ: это, конечно, НЕ пенальти!



Естественное положение руки при подкате - Тьяго опирается на нее. С поджатыми руками в подкаты не прыгают. Кстати, тянуть он ее начал еще до прострела - мяч попал в нее. pic.twitter.com/IT7LccBJUp — Дмитрий Шнякин (@shhhnyak) 7 липня 2019 р.

Не очень противоречивым, но перспективно проблемным решением, стало пенальти в ворота сборной Перу. О его назначении двух мнений быть не может – Карлос Самбрано сбивал Эвертона. Вопрос заключается в том, заслужил ли перуанец на вторую желтую карточку. Роберто Тобар специально пересмотрел повтор ради ответа, однако на 90-й минуте он решил не уравнивать составы – хотя повод явно был, учитывая аналогичную желтую Жезуса. Если бы Ришарлисон не забил с "точки", а Перу перевело игру в овертайм, могли возникнуть ненужные разговоры. Впрочем, Перу не отыгралось, поэтому все эти размышления не имеют особого смысла.

Игорь Малиенко | soccernews.ru