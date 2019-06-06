Бразилия сильнее Катара и другие результаты товарищеских матчей
Завершились пять товарищеских матчей с участием национальных сборных, представляющих американский континент.
Парагвай – Гондурас 1:1 (1:0)
Голы: Кардосо, 15 (пенальти) - 1:0, Фигероа, 75 - 1:1.
США – Ямайка 0:1 (0:0)
Гол: Николсон, 60 - 0:1.
Бразилия – Катар 2:0 (2:0)
Голы: Ришарлисон, 16 - 1:0, Габриэл Жезус, 24 - 2:0.
Бразилия: Эдерсон, Дани Алвес (Эдер Милитао, 81), Миранда, Маркиньос, Филипе Луис (Алекс Сандро, 76), Каземиро, Коутиньо (Лукас Пакета, 68), Артур (Фернандиньо, 66), Ришарлисон (Нерес, 63), Неймар (Эвертон, 21), Габриэл Жезус.
Перу – Коста-Рика 1:0 (0:0)
Гол: Куэва, 53 - 1:0.
Мексика – Венесуэла 3:1 (1:1)
Голы: Мурильо, 18 - 0:1, Альварадо, 32 - 1:1, Писарро, 54 - 2:1, Гуардадо, 76 - 3:1.
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