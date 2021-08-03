Бразилия стала первым финалистом Олимпиады

Фото: инстаграм ФИФА/Автор неизвестен

Сборная Бразилии в полуфинальном матче Олимпийских игр в серии пенальти победила команду Мексики и завоевала путевку в финал.

Нападающий "Зенита" Малком вышел на поле на 90-й минуте и полностью отыграл дополнительное время.

Мексика – Бразилия - 0:0, по пенальти - 1:4

Мексика: – Очоа, Эскивель (Родригес, 46), Монтес, Лоронья, Ромо, Антуна (Лайнес, 62), Кордова (Ангуло, 78), Ангуло (Мора, 98), Васкес, Вега (Альварадо, 90), Мартин (Агирре, 98).

Бразилия: Сантос, Арана, Нино, Диего Карлос, Дани Алвес, Дуглас Луис (Матеус Энрике, 115), Бруно Гимараэс, Антони (Малком, 90), Паулиньо (Мартинелли, 67), Ришарлисон, Клаудиньо (Рейньер, 73).

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