Бразилия стала первым полуфиналистом Кубка Америки-2019
В матче 1/4 финала Кубка Америки-2019 сборная Бразилии одолела Парагвай.
Команды за 120 минут не сумели забить ни одного гола, а в серии пенальти точнее оказались "селесао".
Бразилия – Парагвай - 0:0, по пенальти - 4:3
Бразилия: Алиссон, Филипе Луис (Алекс Сандро, 46), Маркиньос, Тиаго Силва, Дани Алвес (Лукас Пакета, 85), Аллан (Виллиан, 71), Коутиньо, Артур, Фирмино, Габриэл Жезус, Эвертон.
Парагвай: Фернандес, Алонсо, Бальбуэна, Пирис, Гомес, Альмирон, Ортис, Перес (Рохас, 74), Санчес (Эскобар, 78), Арсамендия (Вальдес, 61), Гонсалес.
Удаление: Бальбуэна (58).
В полуфинале Кубка Америки-2019 бразильцы сыграют с победителем пары Аргентина - Венесуэла.
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