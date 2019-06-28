Бразилия стала первым полуфиналистом Кубка Америки-2019

В матче 1/4 финала Кубка Америки-2019 сборная Бразилии одолела Парагвай.

Команды за 120 минут не сумели забить ни одного гола, а в серии пенальти точнее оказались "селесао".

Бразилия – Парагвай - 0:0, по пенальти - 4:3

Бразилия: Алиссон, Филипе Луис (Алекс Сандро, 46), Маркиньос, Тиаго Силва, Дани Алвес (Лукас Пакета, 85), Аллан (Виллиан, 71), Коутиньо, Артур, Фирмино, Габриэл Жезус, Эвертон.

Парагвай: Фернандес, Алонсо, Бальбуэна, Пирис, Гомес, Альмирон, Ортис, Перес (Рохас, 74), Санчес (Эскобар, 78), Арсамендия (Вальдес, 61), Гонсалес.

Удаление: Бальбуэна (58).

В полуфинале Кубка Америки-2019 бразильцы сыграют с победителем пары Аргентина - Венесуэла.

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