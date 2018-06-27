Бразилия стала победителем группы на ЧМ в 10-й раз подряд



Сборная Бразилии заняла первое место в группе Е Чемпионата Мира-2018.

Бразильцы в 10-й раз подряд стали победителями группы на чемпионатах мира.

В 1/8 финала Бразилия сыграет с Мексикой.

Не пропустите: Бразилия в 13-й раз подряд вышла в плей-офф Чемпионата Мира. | http://soccernews.ru