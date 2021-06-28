Бразилия сыграла вничью с Эквадором на Кубке Америки, Перу сильнее Венесуэлы
В ночь на понедельник в рамках 5-го тура группового этапа Кубка Америки-2021 состоялись два матча.
Сборная Бразилии впервые потеряла очки на этом турнире, расписав мировую с Эквадором.
Венесуэла проиграла Перу со счётом 0:1. Этот результат оставил венесуэльцев за бортом плей-офф.
Бразилия – Эквадор - 1:1
Голы: 1:0 – 37 Милитао, 1:1 – 53 Мена.
Бразилия: Алиссон, Эмерсон, Милитао, Маркиньос, Лоди (Данило, 49), Фабиньо, Дуглас Луис (Каземиро, 63), Лукас Пакета (Эвертон Рибейро, 78), Фирмино (Винисиус Жуниор, 63), Эвертон (Ришарлисон, 78), Габриэл Барбоза.
Эквадор: Галиндес, Пресиадо, Арболеда, Инкапиэ, Эступиньян, Франко, Мендес, Кайседо (Мена, 17), Паласиос (Плата, 72), Валенсия (Кампана, 83), Пресиадо (Пинейда, 84).
Венесуэла – Перу - 0:1
Гол: 0:1 – 48 Каррильо.
Венесуэла: Фариньес, Росалес (Гонсалес, 69), Феррареси, Вильянуэва, дель Пино Маго, Эрнандес, Саварино (Отеро, 59), Морено, Кастильо (Сотельдо, 69), Кассерес (Мартинес, 59), Кордова (Уртадо, 78).
Перу: Гальесе, Корсо, Араухо, Кальенс (Абрам, 27), Трауко, Тапия (Картахена, 73), Йотун, Каррильо (Гарсия, 73), Пенья, Куэва (Валера, 83), Лападула (Орменьо, 83).
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