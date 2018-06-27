Бразилия теряет Марсело

Защитник сборной Бразилии Марсело выбыл из строя из-за травмы.

Футболист получил повреждение в матче третьего тура группового этапа Чемпионата Мира против Сербии и был заменен в начале встречи.

В ближайшее время 29-летний Марсело пройдет медицинское обследование, которое и определит сроки его восстановления.

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