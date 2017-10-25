Бразилия U-17 - Англия U-17 - 1:3 (обзор)

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Бразилия U-17 - Англия U-17 - 1:3 (обзор)Смотрите видеообзор полуфинального матча юношеского Чемпионата Мира, в котором сборная Англии U-17 обыграла сверстников из Бразилии.

Также читайте отчет об игре. | soccernews.ru

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Турнирные таблицы

Группа A М О
1 Англия до 20 лет 3 7
2 Республика Кореядо 20 лет 3 6
3 Аргентина до 20 лет 3 3
4 Guinea U20 3 1
Группа B М О
1 Венесуэла до 20 лет 3 9
2 Мексика до 20 лет 3 4
3 Германия до 20 лет 3 4
4 Vanuatu U20 3 0
Группа C М О
1 Замбия до 20 лет 3 6
2 Португалия до 20 лет 3 4
3 Коста-Рика до 20 лет 3 4
4 Iran U20 3 3
Группа D М О
1 Уругвай до 20 лет 3 7
2 Италия до 20 лет 3 4
3 Япония до 20 лет 3 4
4 Южно-Африканская Республика до 20 лет 3 1
Группа E М О
1 Франция до 20 лет 3 9
2 Новая Зеландия до 20 лет 3 4
3 Гондурас до 20 лет 3 3
4 Vietnam U20 3 1
Группа F М О
1 Соединённые Штаты до 20 лет 3 5
2 Senegal U20 3 4
3 Saudi Arabia U20 3 4
4 Эквадор до 20 лет 3 2
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