Бразилия U-17 – Мали U-17 - 2:0 (обзор)
Вашему вниманию представляется обзор матча за третье место юношеского Чемпионата Мира между сборными Бразилии и Мали.
Не пропустите: Сборная Бразилии заняла третье место на юношеском Чемпионате Мира. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Нигериядо 17 лет
|3
|6
|2
|Croatia U17
|3
|5
|3
|Chile U17
|3
|4
|4
|Соединённые Штаты до 17 лет
|3
|1
|Группа B
|М
|О
|1
|Республика Корея до 17 лет
|3
|7
|2
|Бразилия до 17 лет
|3
|6
|3
|Англия до 17 лет
|3
|2
|4
|Guinea U17
|3
|1
|Группа C
|М
|О
|1
|Мексика до 17 лет
|3
|7
|2
|Германия до 17 лет
|3
|6
|3
|Австралия до 17 лет
|3
|4
|4
|Аргентина до 17 лет
|3
|0
|Группа D
|М
|О
|1
|Mali U17
|3
|7
|2
|Ecuador U17
|3
|6
|3
|Бельгия до 17 лет
|3
|4
|4
|Гондурас до 17 лет
|3
|0
|Группа E
|М
|О
|1
|Russia U17
|3
|7
|2
|Коста-Рика до 17 лет
|3
|4
|3
|Северная Корея (КНДР) до 17 лет
|3
|4
|4
|South Africa U17
|3
|1
|Группа F
|М
|О
|1
|Франция до 17 лет
|3
|9
|2
|Новая Зеландия до 17 лет
|3
|4
|3
|Paraguay U17
|3
|3
|4
|Syria U17
|3
|1