Бразилия увеличила преимущество в матче с Сербией

Защитник сборной Бразилии Тиаго Силва забил второй гол в матче третьего тура группового этапа Чемпионата Мира-2018 против Сербии (2:0, второй тайм).

Бразилец точно пробил голов после подачи углового, которую выполнил Неймар.

Таким образом, Бразилия практически обеспечила себе выход в плей-офф ЧМ-2018.

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