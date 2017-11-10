Бразилия уверенно разобралась с Японией в товарищеском матче

Завершился товарищеский матч между сборными Японии и Бразилии. "Селесао" без проблем взяли верх над соперником, выиграв со счётом 3:1. Голами в составе бразильцев отличились Неймар, Марсело и Габриэл Жезус, за японцев забил Томоаки Макино.

Япония – Бразилия - 1:3

Голы: Неймар, 10 (пенальти) - 0:1, Марсело, 17 - 0:2, Габриэл Жезус, 36 - 0:3, Макино, 63 - 1:3.

Япония: Кавасима, Йосида, Нагатомо, Сакаи, Макино, Ямагути, Хасебе (Инуи, 70), Идегути (Эндо, 86), Харагути (Мориока, 70), Кубо (Асано, 46), Осако (Сугимото, 80).

Бразилия: Алиссон (Кассио, 46), Тиаго Силва, Марсело (Алекс Сандро, 59), Данило, Жемерсон, Фернандиньо, Каземиро, Жулиано (Ренато Аугусто, 80), Виллиан (Тайсон, 71), Неймар (Дуглас Коста, 71), Габриэл Жезус (Диего Соуза, 58).

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