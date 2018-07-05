Бразилия уже прибыла в Казань на матч с Бельгией

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Бразилия уже прибыла в Казань на матч с БельгиейСборная Бразилии сегодня прибыла в Казань, где завтра она сыграет матч 1/4 финала Чемпионата Мира против национальной команды Бельгии.

Напомним, Де Брюйне высказался о предстоящем матче против Бразилии. | soccernews.ru

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