Бразилия в 13-й раз подряд вышла в плей-офф Чемпионата Мира

Сборная Бразилия заняла первое место в группе Е и завоевала путевку в 1/8 финала.

Стоит отметить, что бразильцы в 13-й раз подряд вышли в плей-офф мундиаля. Этот выход в плей-офф стал для Бразилии 19-м из 21-й попытки.

Ранее бразильцам не удалось преодолеть групповой этап только на ЧМ-1930 и ЧМ-1966.

В 1/8 финала Бразилия сыграет с Мексикой.

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