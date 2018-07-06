Бразилия в четвёртый раз подряд вылетела с Чемпионата Мира от европейской сборной

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Бразилия в четвёртый раз подряд вылетела с Чемпионата Мира от европейской сборной

Сборная Бразилии вылетела с ЧМ-2018, уступив в четвертьфинальном матче национальной команде Бельгии.

Как сообщает Opta, "селесао" в четвёртый раз подряд покидают мундиаль после поражения от представителя Европы.

В 2006 году за бортом Чемпионата Мира бразильцев оставила Франция, в 2010 - Голландия, а в 2014 - Германия. | http://soccernews.ru

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