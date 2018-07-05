Бразилия в Сочи продолжает подготовку к матчу с Бельгией

Теги бразилия

Бразилия в Сочи продолжает подготовку к матчу с БельгиейСборная Бразилии в Сочи продолжает подготовку к матчу 1/4 финала Чемпионата Мира против национальной команды Бельгии.

Напомним, Паулиньо пропустил тренировку сборной Бразилии. | soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2018?
Все опросы

главное

Дневник Чемпионата Мира. День 22: превью четвертьфинала

Дневник Чемпионата Мира. День 22: превью четвертьфинала

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Полная таблица

топ-5 тегов