Бразилия в товарищеском матче уничтожила Гондурас

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Бразилия в товарищеском матче уничтожила Гондурас

В рамках товарищеского матча сборная Бразилии с разгромным счетом обыграла Гондурас.

Бразилия – Гондурас 7:0

Голы: Габриэл Жезус, 6 - 1:0, Тиаго Силва, 13 - 2:0, Коутиньо (пен), 37 - 3:0, Габриэл Жезус, 47 - 4:0, Нерес, 56 - 5:0, Фирмино, 65 - 6:0, Ришарлисон, 70 - 7:0

Бразилия: Алиссон, Дани Алвес, Маркиньос (Эдер Милитао, 46), Тиаго Силва (Миранда, 77), Филипе Луис, Артур (Аллан, 32), Коутиньо (Эвертон, 66), Ришарлисон, Каземиро (Фернандиньо, 46), Нерес, Габриэл Жезус (Фирмино, 55).

Гондурас: Лопес, Крисанто, Фигероа, Фигероа, Исагирре (Альварадо, 80), Лопес (Бекелес, 73), Гарридо (Кастельянос, 72), Акоста (Чиринос, 46), Элис, Рохас (Альварес, 46), Киото.

Предупреждения: Каземиро (28), Рохас (33), Элис (66).

Удаление: Киото (29).  

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