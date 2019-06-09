Бразилия в товарищеском матче уничтожила Гондурас
В рамках товарищеского матча сборная Бразилии с разгромным счетом обыграла Гондурас.
Бразилия – Гондурас 7:0
Голы: Габриэл Жезус, 6 - 1:0, Тиаго Силва, 13 - 2:0, Коутиньо (пен), 37 - 3:0, Габриэл Жезус, 47 - 4:0, Нерес, 56 - 5:0, Фирмино, 65 - 6:0, Ришарлисон, 70 - 7:0
Бразилия: Алиссон, Дани Алвес, Маркиньос (Эдер Милитао, 46), Тиаго Силва (Миранда, 77), Филипе Луис, Артур (Аллан, 32), Коутиньо (Эвертон, 66), Ришарлисон, Каземиро (Фернандиньо, 46), Нерес, Габриэл Жезус (Фирмино, 55).
Гондурас: Лопес, Крисанто, Фигероа, Фигероа, Исагирре (Альварадо, 80), Лопес (Бекелес, 73), Гарридо (Кастельянос, 72), Акоста (Чиринос, 46), Элис, Рохас (Альварес, 46), Киото.
Предупреждения: Каземиро (28), Рохас (33), Элис (66).
Удаление: Киото (29).
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