Бразилия выбила Аргентину из Кубка Америки в пятый раз подряд
В первом полуфинальном матче Кубка Америки-2019 сборная Бразилии взяла верх над Аргентиной.
Таким образом, "селесао" в пятый раз подряд выбили из турнира "альбиселесте". Ранее им это удавалось в 1995, 1999, 2004 и 2007 годах.
Также стоит отметить, что бразильцы вышли в финал Кубка Америки впервые за 12 лет.
Что касается аргентинцев, то их бестрофейная серия продлилась до 26 лет.
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