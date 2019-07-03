Бразилия выбила Аргентину из Кубка Америки в пятый раз подряд

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Бразилия выбила Аргентину из Кубка Америки в пятый раз подряд

В первом полуфинальном матче Кубка Америки-2019 сборная Бразилии взяла верх над Аргентиной.

Таким образом, "селесао" в пятый раз подряд выбили из турнира "альбиселесте". Ранее им это удавалось в 1995, 1999, 2004 и 2007 годах.

Также стоит отметить, что бразильцы вышли в финал Кубка Америки впервые за 12 лет.

Что касается аргентинцев, то их бестрофейная серия продлилась до 26 лет.

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Месси недоволен судейством в матче с Бразилией

Месси недоволен судейством в матче с Бразилией

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