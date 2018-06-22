Бразилия вырывает победу у Коста-Рики и отправляет "лос тикос" домой

Второй тур группы "Е" на нынешнем Чемпионате Мира начался с противостояния между Бразилией и Коста-Рикой. В первом матче Бразилия сыграла в ничью со Швейцарией, так что победа в данном матче была нужна, словно воздух. О Коста-Рике можно сказать то же самое: 3 очка нужны смертельно, ведь поражение от Сербии еще в первом туре практически похоронило подопечных Рамиреса. Тренер "лос тикос", кстати практически не изменил состав после проигранного матча: то ли все в отличной физической форме, то ли просто некого выпустить. Бразильский тренер Тите тоже решил особо не менять состав, за исключением правого фланга обороны, куда вместо Данило вышел играть Фагнер.

Первые 25 минут матча прошли под девизом какой-то непонятной толкотни в центре поля, из которой команды лишь иногда выходили в опасные атаки. Самым острым в это время оказался забег Гамбоа, который прострелил в штрафную точно на Борхеса. Полузащитник пробил первым касанием, но мяч прошел мимо дальней штанги. "Селесао" в это время просто катали мяч и не даже не ударили в створ.

На 26 минуте Бразилия немного оживилась и даже забила гол. Но выстрел Жезуса не прошел цензурную проверку – офсайд. Сразу после этого в штрафную опасно вошел Неймар. Вингер ПСЖ оторвался от защитников Коста-Рики, но немного отпустил мяч, и Кейлор Навас успел выйти и забрать его себе.

Оставшееся время первого тайма "селесао" постоянно угрожали костариканским воротам, однако регулярные подходы не давали особых результатов. Несколько раз Кейлора Наваса проверял его одноклубник Марсело, но удары левого защитника с дальней дистанции шли либо мимо, либо в руки голкиперу "лос тикос". После таких 45 минут у зрителей стадиона "Крестовский" возник лишь один вопрос: "Ну и где Бразилия?"

Во втором тайме подопечные Тите забегали и создали несколько очень интересных моментов. На 50 минуте Фелипе Коутиньо нашел возможность для удара внутри штрафной площади, но один из защитников бросился под мяч и спас ворота. А через 6 минут Неймар получил прострельный пас и попытался переиграть кипера ударом первым касанием, но Кейлор Навас отбил "кожаный снаряд", который летел прямо под перекладину. Безусловно, этот сейв стал один из лучшим в матче, если не лучшим.

На 67 минуте свою "ответочку" на бразильское давление кинули и игроки "лос тикос". Коста-Рика дошла до ворот "селесао" и устроила пожар в их штрафной площади, но Миранда всех подстраховал и выбил мяч подальше.

На 71 минуте отличнейшую возможность забить имел Неймар. Вингер перехватил мяч на чужой половине поля, добежал до штрафной и красивым обводящим ударом целил прямо в дальнюю девятку. Кейлор Навас был отыгран и даже не пошевелился, но удар прошел в нескольких десятках сантиметров от крестовины. Еще один невероятный шанс во втором тайме.

Квинтэссенцией игры Бразилии во втором тайме были угловые, ведь многие удары "селесао" блокировались защитниками. В период с 46 по 80 минуты Бразилия успела подать 7 угловых, но никаких дивидендов из них не выжали. На 78 минуте подопечные Тите получил шанс на пенальти. Гонсалез сбил Неймара в собственной штрафной площади, и, пока болельщики Бразилии радовались, арбитр встречи Бьорн Кейперс решил пересмотреть видеоповтор и отменил свое решение.

На 87 минуте свой момент имел Каземиро. Полузащитник получил мяч за пределами штрафной площади и пробил первым касанием. Выстрел оказался сильным, но Кейлор Навас мяч забрал.

Но все-таки "селесао" своего добились. После навеса с фланга Фирмино выиграл верховую борьбу, Жезус скидку подкорректировал, а Коутиньо хлестким ударом затолкал мяч в ворота с нескольких метров ‒ 1:0. Ну а на последних секундах Неймар всех добил: вингер получил мяч от Косты и первым касанием переправил мяч в пустые ворота – 2:0, и это победа! На этом матч закончился. Бразилия набрала 4 очка и имеет хорошие шансы на выход из группы. Ну а Коста-Рика еще официально не вылетела, однако сделает это уже после вечернего матча между Сербией и Швейцарией.

Бразилия – Коста-Рика – 2:0

Голы: Коутиньо, 90+1 – 1:0; Неймар, 90+6 – 2:0.

Бразилия: Алиссон – Фагнер, Силва, Миранда, Марсело – Каземиро, Коутиньо, Паульньо (Фирмино, 68) –Виллиан (Коста, 46), Неймар, Жезус (Фернандиньо, 90+3).

Коста-Рика: Навас – Гамбоа (Кальво, 75), Акоста, Гонсалес, Дуарте, Овьедо – Гусман (Техеда, 83), Борхес, Венегас, Руис – Уренья (Боланьос, 54).

Игорь Малиенко | http://soccernews.ru

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