Бразилия вышла в плей-офф Олимпиады, Германия вылетела
Фото: твиттер ФИФА/Автор неизвестен
Завершились матчи 3-го тура группового этапа Олимпийских игр в группе D. Германия сыграла вничью с Кот-д'Ивуаром и не сумела пробиться в плей-офф. Бразилия обыграла Саудовскую Аравию и заняла первое место в группе.
Германия - Кот-д'Ивуар - 1:1 (0:0)
Голы: Хенрихс, 67 (автогол) - 0:1, Левен, 73 - 1:1
Германия: Мюллер, Раум, Торунарига, Удуохай, Хенрихс, Арнольд (Левен, 46), Майер (Стах, 79), Амири (Шлоттербек, 88), Крузе, Рихтер (Тойхерт, 62), Ахе
Саудовская Аравия - Бразилия - 1:3 (1:1)
Голы: Матеус, 14 - 0:1, Аль-Амри, 27 - 1:1, Ришарлисон, 76 - 1:2, Ришарлисон, 90+2 - 1:3
Бразилия: дос Сантос, Нино, Арана (Абнер, 90), Карлос, Алвес, Гимарайнс (Мартинелли, 84), Энрике, Антони (Малком, 46), Клаудиньо (Рейниер, 71), Матеус (Менино, 84), Ришарлисон.
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