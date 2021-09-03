Бразильская конфедерация футбола определилась с наказанием для "Зенита"
Бразильская конфедерация футбола (CBF) намерена добиться наказания для "Зенита" за то, что клуб отозвал Малкома и Клаудиньо из расположения сборной Бразилии.
По сведениям Olé со ссылкой на Globo Esporte, CBF будет требовать, чтобы клубы, не отпустившие игроков в сборную Бразилии, не смогли использовать этих футболистов на протяжении пяти дней после завершения паузы на игры национальных сборных.
Таким образом, Малком и Клаудиньо рискуют не сыграть в 1-м туре групповой стадии Лиги Чемпионов против "Челси", так как последние игры сборных в Южной Америке пройдут в ночь на 10 сентября.
Поединок между "Челси" и "Зенитом" пройдет 14 сентября.
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