Бразильская конфедерация футбола определилась с наказанием для "Зенита"

Бразильская конфедерация футбола (CBF) намерена добиться наказания для "Зенита" за то, что клуб отозвал Малкома и Клаудиньо из расположения сборной Бразилии.

По сведениям Olé со ссылкой на Globo Esporte, CBF будет требовать, чтобы клубы, не отпустившие игроков в сборную Бразилии, не смогли использовать этих футболистов на протяжении пяти дней после завершения паузы на игры национальных сборных.

Таким образом, Малком и Клаудиньо рискуют не сыграть в 1-м туре групповой стадии Лиги Чемпионов против "Челси", так как последние игры сборных в Южной Америке пройдут в ночь на 10 сентября.

Поединок между "Челси" и "Зенитом" пройдет 14 сентября.

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