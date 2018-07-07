Бразильская конфедерация футбола приняла решение по будущему Тите

Наставник сборной Бразилии Тите продолжит тренировать команду, сообщает Terra.

По информации источника, такое решение было принято сегодня на заседании бразильской конфедерации футбола.

Ожидается, что в ближайшие дни будет сделано официальное заявление по этому поводу.

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