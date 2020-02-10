Бразильская модель обвиняет Неймара в организации сети VIP-проституции

Модель Наджила Триндаде обвиняет форварда ПСЖ Неймара в организации сети проституции, утверждает UOL Esporte.



Отметим, эта же девушка в прошлом году обвиняла футболиста в изнасиловании. Тогда форварда признали невиновным, а на модель завели дело в связи с дачей ложных показаний.



По данным источника, Триндаде намерена обвинить бразильца в организации сети VIP-проституции. По ее словам, женщины из Бразилии отправляются во Францию, где их используют для оказания секс-услуг. Пока неизвестно, какие доказательства собирается предъявить модель.

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