Бразильская модель обвиняет Неймара в организации сети VIP-проституции

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Бразильская модель обвиняет Неймара в организации сети VIP-проституции

Модель Наджила Триндаде обвиняет форварда ПСЖ Неймара в организации сети проституции, утверждает UOL Esporte.

Отметим, эта же девушка в прошлом году обвиняла футболиста в изнасиловании. Тогда форварда признали невиновным, а на модель завели дело в связи с дачей ложных показаний.

По данным источника, Триндаде намерена обвинить бразильца в организации сети VIP-проституции. По ее словам, женщины из Бразилии отправляются во Францию, где их используют для оказания секс-услуг. Пока неизвестно, какие доказательства собирается предъявить модель.

А еще: Кака порассуждал о шансах Неймара выиграть "Золотой мяч" в 2020 году| http://soccernews.ru
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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Это уже законная практика,причем давно...

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