Бразильская модель обвиняет Неймара в организации сети VIP-проституции
Модель Наджила Триндаде обвиняет форварда ПСЖ Неймара в организации сети проституции, утверждает UOL Esporte.
Отметим, эта же девушка в прошлом году обвиняла футболиста в изнасиловании. Тогда форварда признали невиновным, а на модель завели дело в связи с дачей ложных показаний.
По данным источника, Триндаде намерена обвинить бразильца в организации сети VIP-проституции. По ее словам, женщины из Бразилии отправляются во Францию, где их используют для оказания секс-услуг. Пока неизвестно, какие доказательства собирается предъявить модель.
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|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|23
|58
|2
|Марсель
|24
|49
|3
|Ренн
|24
|41
|4
|Лилль
|24
|40
|5
|Монпелье
|24
|37
|6
|Страсбур
|24
|36
|7
|Монако
|24
|35
|8
|Бордо
|24
|34
|9
|Лион
|23
|33
|10
|Реймс
|24
|33
|11
|Ницца
|24
|33
|12
|Нант
|24
|33
|13
|Брест
|24
|30
|14
|Анжер
|24
|30
|15
|Сент-Этьен
|24
|28
|16
|Метц
|24
|27
|17
|Дижон
|24
|25
|18
|Ним
|24
|24
|19
|Амьен
|24
|20
|20
|Тулуза
|24
|13