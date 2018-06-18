Бразильская пресса раскритиковала Неймара за матч со Швейцарией

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Бразильская пресса раскритиковала Неймара за матч со ШвейцариейБразильская пресса раскритиковала форварда своей национальной сборной Неймара за стартовый матч Чемпионата Мира против Швейцарии.

Так, 26-летнему нападающему досталось от прессы за его индивидуальные действия в первом матче на ЧМ в России. В частности, игроку ПСЖ поставили в вину то, что тот предпочитал коллективной игре сольные проходы. По мнению ряда изданий, Неймар за свои действия был достоин того, чтобы закончить поединок на скамейке запасных.

Напомним, Неймар прокомментировал ничью со Швейцарией. | soccernews.ru

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