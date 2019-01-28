Бразильская журналистка сделала важное заявление о травме Неймара

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Бразильская журналистка сделала важное заявление о травме Неймара

Худшие опасения касательно травмы Неймара подтвердились.

Как сообщила известная бразильская журналистка Изабелла Пальяри, у форварда ПСЖ выявлен рецидив травмы 5-й плюсневой кости, из-за чего он выбыл минимум на месяц.

Ранее предполагалось, что игрок пропустит около двух недель.

В текущем сезоне на счету Неймара 20 голов и 9 ассистов в 23 матчах.

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