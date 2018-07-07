Бразильские болельщики оценили игру Неймара в матче с Бельгией

Сайт Globoesporte провел голосование среди бразильских болельщиков на тему игры Неймара в матче против Бельгии.

28% опрошенных считают игру Неймара ужасной, 26% - плохой. 27% болельщиков одобрили игру бразильца. 14% назвали выступление Неймара хорошим и 4% - оптимальным.

Отметим, что в голосовании уже приняли участие 300 тысяч человек.

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