Бразильские болельщики призывают свою сборную проиграть Чили

Болельщики сборной Бразилии призывают национальную команду проиграть Чили в матче квалификации ЧМ-2018.

Фанаты "пентакампеоне" запустили в социальных сетях соответствующую кампанию, которая направлена на то, чтобы сборная Аргентины не попала на ЧМ-2018.

Напомним, что за тур до конца отборочного раунда "альбиселесте" занимают шестое место в турнирной таблице, которое не даёт права даже на стыковые матчи.

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