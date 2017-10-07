Бразильские болельщики призывают свою сборную проиграть Чили

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Бразильские болельщики призывают свою сборную проиграть Чили

Болельщики сборной Бразилии призывают национальную команду проиграть Чили в матче квалификации ЧМ-2018.

Фанаты "пентакампеоне" запустили в социальных сетях соответствующую кампанию, которая направлена на то, чтобы сборная Аргентины не попала на ЧМ-2018.

Напомним, что за тур до конца отборочного раунда "альбиселесте" занимают шестое место в турнирной таблице, которое не даёт права даже на стыковые матчи. 

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бразилия 17 38
2 Уругвай 17 28
3 Чили 17 26
4 Колумбия 17 26
5 Перу 17 25
6 Аргентина 17 25
7 Парагвай 17 24
8 Эквадор 17 20
9 Боливия 17 14
10 Венесуэла 17 9
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