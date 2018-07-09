Бразильские фанаты оскорбили игрока национальной команды

Полузащитник сборной Бразилии Фернандиньо стал объектом травли со стороны фанатов, сообщает Globo.

По сведениям издания, болельщики оскорбили игрока и его родственников, посчитав его главным виновником поражения команды от Бельгии (1:2) в матче 1/4 финала Чемпионата Мира-2018.

Конфедерация футбола Бразилии осудила агрессивных фанатов и выразила поддержку хавбеку.

Напомним, что в матче с Бельгией Фернандиньо забил гол в свои ворота.

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