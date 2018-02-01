Бразильские фанаты забрали пиццу у футболистов "Португезы"
Болельщики "Португезы" недовольны игрой команды, сообщает Goal.com.
В последних пяти матчах клуб одержал одну победу, а в последнем поединке уступил со счетом 0:3.
За это фанаты отобрали пиццу у доставщика перед стадионом, который должен принести ее игрокам "Португезы".
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|СЕ Санта Мария
|11
|15
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|Унаи Итапуа
|11
|15
|8
|Собрадиньо ЕК
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|Formosa
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|11
|Planaltina
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|2