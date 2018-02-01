Бразильские фанаты забрали пиццу у футболистов "Португезы"

Болельщики "Португезы" недовольны игрой команды, сообщает Goal.com.

В последних пяти матчах клуб одержал одну победу, а в последнем поединке уступил со счетом 0:3.

За это фанаты отобрали пиццу у доставщика перед стадионом, который должен принести ее игрокам "Португезы".

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