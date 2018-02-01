Бразильские фанаты забрали пиццу у футболистов "Португезы"

Теги португеза

Бразильские фанаты забрали пиццу у футболистов "Португезы"

Болельщики "Португезы" недовольны игрой команды, сообщает Goal.com.

В последних пяти матчах клуб одержал одну победу, а в последнем поединке уступил со счетом 0:3.

За это фанаты отобрали пиццу у доставщика перед стадионом, который должен принести ее игрокам "Португезы".

Не пропустите: Махрез прогулял тренировку "Лестера" и будет оштрафован на 226 тысяч евро. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

"Атлетик" хочет пригласить Анчелотти

"Атлетик" хочет пригласить Анчелотти

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Лусиания 11 25
2 Бразильенсе 11 21
3 Гама 11 19
4 Сейландия 11 19
5 Бразилиа 11 16
6 СЕ Санта Мария 11 15
7 Унаи Итапуа 11 15
8 Собрадиньо ЕК 11 14
9 Taguatinga 11 13
10 Formosa 11 11
11 Planaltina 11 4
12 Cruzeiro DF 11 2
Полная таблица

топ-5 тегов