Бразильские футболисты получат крупные призовые в случае победы на ЧМ-2018

Стали известны премиальные футболистов сборной Бразилии на Чемпионате Мира-2018.

Если бразильцы станут чемпионами, то каждый футболист получит по 500 тысяч долларов.

Стоит отметить, что Бразильцы за победу на ЧМ-2002 получили по 150 тысяч долларов.

Напомним, что в стартовом матче ЧМ-2018 бразильцы сыграли вничью со Швейцарией (1:1).

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