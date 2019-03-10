Бразильские футболисты попали в больницу из-за удара молнии

В пятницу, 8 марта игроки бразильского клуба "Насьональ де Сан-Домингуш" попали в больницу из-за удара молнии. Об этом сообщает Globo.

Во время тренировки клуба в поле, на котором разминались футболисты, ударила молния. Все, кто находился на газоне, потеряли сознания.

Три игрока попали в больницу. Их партнер по команде Элтон Боржес, который был вне поля, признался, что очень испугался, подумав, что его партнеры погибли.

"Насьональ де Сан-Домингуш" выступает в одном из региональных турниров штата Сеара.

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