Бразильские клубы установили рекорд Кубка Либертадорес

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Бразильские клубы установили рекорд Кубка Либертадорес

"Атлетико Минейро", "Фламенго" и "Палмейрас" стали полуфиналистами текущего розыгрыша Кубка Либертадорес.

По информации Globo Esporte, это первый случай в истории турнира, когда в 1/2 финала пробились три команды из одной страны.

Стоит отметить, что полуфиналы Кубка Либертадорес могут стать полностью бразильскими. Это произойдёт, если завтра "Флуминенсе" выбьет эквадорскую "Барселону" после ничьей 2:2 в первом матче.

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