Бразильские клубы установили рекорд Кубка Либертадорес
"Атлетико Минейро", "Фламенго" и "Палмейрас" стали полуфиналистами текущего розыгрыша Кубка Либертадорес.
По информации Globo Esporte, это первый случай в истории турнира, когда в 1/2 финала пробились три команды из одной страны.
Стоит отметить, что полуфиналы Кубка Либертадорес могут стать полностью бразильскими. Это произойдёт, если завтра "Флуминенсе" выбьет эквадорскую "Барселону" после ничьей 2:2 в первом матче.
¡El camino a la #GloriaEterna! 3 equipos brasileños están en las semifinales de la CONMEBOL #Libertadores.— CONMEBOL Libertadores (@Libertadores) August 19, 2021
@Atletico, @Flamengo y @Palmeiras. pic.twitter.com/Q3yeJLv9Jg
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|М
|О
|1
|Коринтианс
|6
|13
|2
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|6
|10
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