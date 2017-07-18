Бразильские СМИ сообщили, что Неймар дал согласие на переход в ПСЖ

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Бразильские СМИ сообщили, что Неймар дал согласие на переход в ПСЖ

Форвард "Барселоны" Неймар перейдет в ПСЖ, сообщает Marca ссылаясь на бразильские СМИ.

На одном из бразильских каналов показали изображение Неймара в футболке ПСЖ и сообщили, что бразилец согласился на переезд во Францию.

Ранее сообщалось, что ПСЖ готов заплатить за Неймара 222 миллиона евро.

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