Бразильский эксперт сравнил Кейна с деревом

Теги англияхарри кейн

Бразильский эксперт сравнил Кейна с деревомКоординатор женского футбола Бразильской футбольной конфедерации Марко Аурелио Кунья остался недоволен игрой форварда сборной Англии  Харри Кейна.

Вчера англичане добыли победу в серии пенальти в матче с Колумбией в 1/8 финала ЧМ-2018.

"Кейн – это как сосна, которая умеет бить пенальти, хорошо стоит в штрафной и лупит головой. В нашем втором дивизионе много таких игроков. Я не знаю, почему все так много о нем говорят", - отметил он.

Читайте: Габулов: "Не хотим останавливаться на достигнутом, победа над Испанией - не предел" | soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2018?
Все опросы

главное

Моджи: "Роналду уже прошел медобследование в "Ювентусе" и подписал предварительный контракт"

Моджи: "Роналду уже прошел медобследование в "Ювентусе" и подписал предварительный контракт"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Полная таблица

топ-5 тегов