Бразильский эксперт сравнил Кейна с деревом

Координатор женского футбола Бразильской футбольной конфедерации Марко Аурелио Кунья остался недоволен игрой форварда сборной Англии Харри Кейна.

Вчера англичане добыли победу в серии пенальти в матче с Колумбией в 1/8 финала ЧМ-2018.

"Кейн – это как сосна, которая умеет бить пенальти, хорошо стоит в штрафной и лупит головой. В нашем втором дивизионе много таких игроков. Я не знаю, почему все так много о нем говорят", - отметил он.

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