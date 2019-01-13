Бразильский "Фламенго" объявил о самом крупном трансфере в истории клуба
Уругвайский полузащитник Джорджиан де Арраскаэта перешел из "Крузейро" во "Фламенго", сообщает официальный сайт клуба.
"Стервятники" заплатили за футболиста 15 миллионов евро. Трансфер хавбека стал самым дорогим в истории "Фламенго". Уругваец подписал с бразильским клубом контракт до конца 2023 года.
Прежний клубный рекорд "Фламенго" был установлен летом 2018 года. Тогда клуб купил нападающего ЦСКА Витиньо за 12 миллионов евро.
24-летний де Арраскаэта в прошлом году провел за "Крузейро" 48 матчей и забил 15 голов. Ранее также играл за "Дефенсор Спортинг". За сборную Уругвая сыграл 17 матчей и забил два мяча. Ориентировочная стоимость игрока составляет девять миллионов евро.
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