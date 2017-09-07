Бразильский форвард Данило перешел в "Аякс"



Нападающий "Сантоса" Данило Перейра Да Силва стал игроком "Аякса", сообщает официальный сайт клуба.

Сумма трансфера не разглашается, но по некоторым данным она составляет 2 миллиона евро. Футболист подписал с голландским клубом контракт до лета 2022 года. В ближайшее время форвард будет играть за молодежный состав.

18-летний Данило выступал за "Сантос" с 2017 года. Ранее играл за "Васко да Гаму".

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