Бразильский форвард "Краснодара" перестал быть легионером в РФПЛ

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Бразильский форвард "Краснодара" перестал быть легионером в РФПЛ

Нападающий "Краснодара" Ари больше не является легионером в чемпионате России, сообщает официальный сайт РФС.

Этим летом футболист получил российское гражданство и теперь является россиянином.

32-летний Ари выступает за "Краснодар" с 2013 года. В сезоне-2017/18 он играл за "Локомотив" на правах аренды.

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