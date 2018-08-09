Бразильский форвард "Краснодара" перестал быть легионером в РФПЛ

Нападающий "Краснодара" Ари больше не является легионером в чемпионате России, сообщает официальный сайт РФС.

Этим летом футболист получил российское гражданство и теперь является россиянином.

32-летний Ари выступает за "Краснодар" с 2013 года. В сезоне-2017/18 он играл за "Локомотив" на правах аренды.

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