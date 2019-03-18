Бразильский форвард "Шахтера" Мораес получил украинское гражданство
Бразильский нападающий донецкого "Шахтера" Жуниор Мораес получил паспорт гражданина Украины, сообщает официальный сайт клуба.
Указ о присвоении форварду гражданства подписал президент Украины Петр Порошенко.
Таким образом, Мораес в ближайшее время может получить вызов в сборную Украины, которая сыграет с Португалией (22 марта) и Люксембургом (25 марта) в матчах отборочного турнира чемпионата Европы - 2020 года.
В нынешнем сезоне 31-летний Мораес провел за "Шахтер" 31 матч во всех турнирах, забил 21 мяч и отдал 11 голевых передач.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Шахтер Донецк
|22
|57
|2
|Динамо Киев
|22
|50
|3
|Александрия
|22
|41
|4
|Заря Луганск
|22
|32
|5
|Львов
|22
|30
|6
|Мариуполь
|22
|30
|7
|Ворскла
|21
|28
|8
|Десна Чернигов
|22
|28
|9
|Карпаты Львов
|22
|21
|10
|Олимпик Донецк
|22
|20
|11
|Черноморец Одесса
|22
|16
|12
|Арсенал Киев
|21
|11