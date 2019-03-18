Бразильский форвард "Шахтера" Мораес получил украинское гражданство

Бразильский нападающий донецкого "Шахтера" Жуниор Мораес получил паспорт гражданина Украины, сообщает официальный сайт клуба.

Указ о присвоении форварду гражданства подписал президент Украины Петр Порошенко.

Таким образом, Мораес в ближайшее время может получить вызов в сборную Украины, которая сыграет с Португалией (22 марта) и Люксембургом (25 марта) в матчах отборочного турнира чемпионата Европы - 2020 года.

В нынешнем сезоне 31-летний Мораес провел за "Шахтер" 31 матч во всех турнирах, забил 21 мяч и отдал 11 голевых передач.

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