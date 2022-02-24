Бразильский форвард "Ювентуса" пропустит 8 месяцев из-за травмы

Фото: инстаграм Кайо Жорже/Автор неизвестен

Нападающий туринского "Ювентуса" Кайо Жорже выбыл из строя на длительный срок из-за травмы колена, сообщается на официальном сайте итальянского клуба.

Футболист перенес операцию в связи с разрывом сухожилия надколенника правого колена. Сроки восстановления игрока составят около восьми месяцев.

20-летний Жорже перешел в "Ювентус" прошлым летом из "Сантоса". Сумма трансфера составила 1,5 миллиона евро. В нынешнем сезоне он провел 11 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями.

Не пропустите: "Ювентус" надолго теряет Маккенни. | http://soccernews.ru