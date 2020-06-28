Бразильский футболист чудом выжил после падения его автомобиля с 200-метровой высоты

Теги флуминенсе

Бразильский футболист чудом выжил после падения его автомобиля с 200-метровой высоты

Полузащитник бразильского "Флуминенсе" Энрике Пашеко Лима чудом выжил после падения его автомобиля с 200-метровой высоты, сообщает Globo Esporte.

По сведениям издания, машина Энрике упала с холма и несколько раз перевернулась, прежде чем остановиться. Футболист был извлечен из сильно смятой машины через окно. Как ни странно, Энрике почти не пострадал, отделавшись легкими ссадинами.

Сейчас игрок находится в больнице под присмотром врачей. Из-за шокового состояния он пока не может рассказать полиции подробности произошедшего.

35-летний Энрике перешел во "Флуминенсе" в 2020 году из "Крузейро". В сборную Бразилии не вызывался.

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