Бразильский футболист чудом выжил после падения его автомобиля с 200-метровой высоты

Полузащитник бразильского "Флуминенсе" Энрике Пашеко Лима чудом выжил после падения его автомобиля с 200-метровой высоты, сообщает Globo Esporte.

По сведениям издания, машина Энрике упала с холма и несколько раз перевернулась, прежде чем остановиться. Футболист был извлечен из сильно смятой машины через окно. Как ни странно, Энрике почти не пострадал, отделавшись легкими ссадинами.

Сейчас игрок находится в больнице под присмотром врачей. Из-за шокового состояния он пока не может рассказать полиции подробности произошедшего.

35-летний Энрике перешел во "Флуминенсе" в 2020 году из "Крузейро". В сборную Бразилии не вызывался.

Не пропустите: известный болельщик "Спартака" устроил ДТП в Москве. | http://soccernews.ru