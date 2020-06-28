Бразильский футболист чудом выжил после падения его автомобиля с 200-метровой высоты
Полузащитник бразильского "Флуминенсе" Энрике Пашеко Лима чудом выжил после падения его автомобиля с 200-метровой высоты, сообщает Globo Esporte.
По сведениям издания, машина Энрике упала с холма и несколько раз перевернулась, прежде чем остановиться. Футболист был извлечен из сильно смятой машины через окно. Как ни странно, Энрике почти не пострадал, отделавшись легкими ссадинами.
Сейчас игрок находится в больнице под присмотром врачей. Из-за шокового состояния он пока не может рассказать полиции подробности произошедшего.
35-летний Энрике перешел во "Флуминенсе" в 2020 году из "Крузейро". В сборную Бразилии не вызывался.
Не пропустите: известный болельщик "Спартака" устроил ДТП в Москве. | http://soccernews.ru
Лента новостей
-
"Арсенал" вышел в полуфинал Кубка Англии, вырвав победу в компенсированное время
-
"Леванте" обыграл "Бетис" в матче Примеры. Один из голов забил воспитанник "Реала"
-
Аршавин отреагировал на возвращение Гончаренко в ЦСКА
-
Игроки ЦСКА недовольны возвращением Гончаренко
-
Жерар Пике оценил шансы "Барселоны" на чемпионство в нынешнем сезоне
-
Хавбек "Барселоны" Артур прибыл в расположение "Ювентуса"
-
"Я бы издевался над ним". Ван Перси раскритиковал Давида Луиза
-
Вратарь "Краснодара" Крицюк близок к переходу в турецкий топ-клуб
-
Дмитрий Баринов может перейти в "Байер"
-
1
Артур не хочет играть за "Барселону" в Лиге Чемпионов
-
Легенда "Зенита" громко раскритиковал Талалаева, который может возглавить "Крылья Советов"
-
Легенде "Спартака" Черенкову установили памятник на Троекуровском кладбище
-
Бразильский футболист чудом выжил после падения его автомобиля с 200-метровой высоты
-
Черданцев ответил Конову по поводу Гончаренко, который вернулся в ЦСКА
-
"Милан" назвал "Манчестер Сити" цену на Исмаэля Беннасера
-
Маурисио Почеттино может возглавить "Бенфику"
-
"Крылья Советов" определились с новым тренером
-
Экс-игрок сборной Словакии Мариан Чишовский скончался в возрасте 40 лет
-
2
Председатель правления "Баварии": "Левандовски - лучший центрфорвард мира"
-
Официально: Гончаренко продолжит тренировать ЦСКА
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Эхеа
|40
|93
|2
|Барбастро
|40
|88
|3
|Теруэль
|40
|84
|4
|Атлетико Монсон
|40
|81
|5
|Андорра
|40
|81
|6
|Реал Сарагоса II
|40
|80
|7
|Вильянуэва КФ
|40
|71
|8
|Сариньена
|40
|58
|9
|Атлетико Калатайюд
|40
|53
|10
|Сабиньяниго
|40
|52
|11
|Утебо
|40
|51
|12
|Сан Лоренцо
|40
|43
|13
|Бинефар
|40
|43
|14
|Куарте Индустриаль
|40
|43
|15
|Бреа
|40
|43
|16
|Фрага
|40
|40
|17
|Эбро
|40
|40
|18
|Фигеруэлас
|40
|37
|19
|Иллуэка
|40
|33
|20
|Пеньяс Осенсес
|40
|29
|21
|Хакетано
|40
|28