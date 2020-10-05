Бразильский футболист Коутиньо скоропостижно скончался от сердечного приступа

Бразильский футболист Рафаэль Коутиньо умер от сердечного приступа.

Вчера, 4 октября, в городе Бузиос спортсмен почувствовал себя плохо, находясь с женой в ресторане. Футболиста госпитализировали, однако спасти игрока не удалось.

36-летний Коутиньо известен своими выступлениями за "Васко Да Гама". На момент трагедии он находился в статусе свободного агента.

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