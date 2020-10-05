Бразильский футболист Коутиньо скоропостижно скончался от сердечного приступа
Бразильский футболист Рафаэль Коутиньо умер от сердечного приступа.
Вчера, 4 октября, в городе Бузиос спортсмен почувствовал себя плохо, находясь с женой в ресторане. Футболиста госпитализировали, однако спасти игрока не удалось.
36-летний Коутиньо известен своими выступлениями за "Васко Да Гама". На момент трагедии он находился в статусе свободного агента.
Не пропустите: "Спартак" не отпустил Зелимхана Бакаева в итальянский клуб. | http://soccernews.ru
главное
-
Алексей Миранчук номинирован на премию "Спортсмен года" журнала GQ
-
Санчо, Абрахам и Чилуэлл оказались в центре скандала, устроив вечеринку перед матчами сборной Англии
-
"Спартак" ведёт переговоры о трансфере защитника "Уотфорда"
-
Лев Яшин номинирован на звание лучшего вратаря в истории по версии France Football
-
ПСЖ объявил об аренде хавбека "Порту"
Лента новостей
-
"Барселона" опубликовала финансовый отчет по итогам сезона-2019/20
-
Кавани и Теллес прибыли в расположение "МЮ" для подписания контракта
-
Кьеза проходит медобследование перед трансфером в "Ювентус"
-
Алексей Миранчук номинирован на премию "Спортсмен года" журнала GQ
-
Защитник "Ман Сити" Стоунз может перейти в "Тоттенхэм"
-
Сын Зидана Лука перешел из "Реала" в "Райо Вальекано"
-
Месси вместе с Суаресом полетели в Аргентину на своем частном самолете
-
Рэмзи не поможет сборной Уэльса в матче с Англией
-
Геркус заявил, что Кузяев не перейдет в "Локомотив"
-
Санчо, Абрахам и Чилуэлл оказались в центре скандала, устроив вечеринку перед матчами сборной Англии
-
Бразильский футболист Коутиньо скоропостижно скончался от сердечного приступа
-
Гендиректор "Зенита" обвинил игроков "Спартака" в тренировках симуляций
-
Клопп хочет подписать нового вратаря вместо Адриана
-
АЕК Карреры договорился о переходе игрока "Уфы"
-
1
"Интер" арендовал экс-защитника "Манчестер Юнайтед" Дармиана
-
1
"Спартак" ведёт переговоры о трансфере защитника "Уотфорда"
-
1
"Хоффенхайм" усилился игроком "Тоттенхэма"
-
1
Лев Яшин номинирован на звание лучшего вратаря в истории по версии France Football
-
1
"Рубин" пытается подписать египетского полузащитника
-
1
ПСЖ объявил об аренде хавбека "Порту"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18