Бразильский нападающий "Цзяньсу Сунин" Алекс Тейшейра может принять китайское гражданство, сообщает South China Morning Post.

По сведениям издания, Тейшейра готов стать гражданином Китая, но хочет за это получить четырехлетний контракт на общую сумму в 80 миллионов евро. Если стороны договорятся, то хавбек сможет сыграть за сборную Китая на чемпионате мира 2022 года.

30-летний Тейшейра выступает за "Цзяньсу Сунин" с 2016 года, провел за клуб 153 матча во всех турнирах, забил 73 гола и отдал 43 результативные футболисты.

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