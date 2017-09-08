Бразильский хав Дуду может перебраться в "Фенербахче"

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Бразильский хав Дуду может перебраться в "Фенербахче"

Полузащитник "Палмейраса" Дуду близок к переходу в "Фенербахче", сообщает Fanatik.

По сведениям издания, стамбульский клуб намерен приобрести футболиста до закрытия трансферного окна. Также игроком интересуется "Бешикташ".

Хавбек известен тем, что с 2011 по 2014 годы выступал за киевское "Динамо".

В прошлом сезоне 25-летний Дуду провел за "Палмейрас" 35 матчей, забил 10 голов и отдал 6 результативных передач.

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