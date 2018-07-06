Бразильский хавбек близок к переходу в "Барселону"

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Бразильский хавбек близок к переходу в "Барселону"
Полузащитник "Гремио" Артур Рамос заявил, что он перейдет в "Барселону" в ближайшее время.

"Я благодарен всем, так как сумел реализовать свою мечту. Я не прощаюсь с "Гремио" и надеюсь когда-нибудь вернуться в команду. Я ухожу через парадную дверь и горжусь этим. 

"Барселона" хотела, чтобы мой трансфер свершился уже летом. Я не участвовал в переговорах и никак не влиял на трансфер. Я рад, что все сложилось именно так", - приводит слова Артура TyC Sports.

Напомним, что "Барселона" договорилась о трансфере 21-летнего Артура еще полгода назад. Переход должен был состояться в январе 2019 года, но каталонцы решили форсировать трансфер.

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