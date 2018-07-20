Бразильский хавбек близок к переходу в "Эвертон" за 56 миллионов евро

Бразильский полузащитник "Уотфорд" Ришарлисон перейдет в "Эвертон", сообщает Sky Sports.

По сведениям издания, ливерпульский клуб заплатит за футболиста 56 миллионов евро. Этот трансфер станет самым дорогим в истории "Эвертона". На покупке хавбека настаивает лично главный тренер "Эвертона" Марку Силва, который ранее возглавлял "Уотфорд".

В прошлом сезоне 21-летний Ришарлисон провел за "Уотфорд" 41 матч, забил 5 голов и отдал 5 результативных передач.

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