Бразильский хавбек Исмаэль может перейти в "Ахмат"
"Ахмат" хочет купить бразильского полузащитника "Кальмара" Исмаэля, сообщает 24kalmar.se.
По сведениям издания, грозненский клуб предложил за футболиста один миллионов евро. Хавбек уже прибыл в расположение "Ахмата".
22-летний Исмаэль выступает за "Кальмар" с 2013 года, провел за клуб 113 матчей, забил 6 мячей и отдал 13 голевых передач.
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|2
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|Зенит Санкт-Петербург
|2
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|4
|Ахмат
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|Урал
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|Уфа
|2
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|Анжи
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|Спартак Москва
|2
|2
|11
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|Ростов
|2
|1
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|0
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