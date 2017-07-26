Бразильский хавбек Исмаэль может перейти в "Ахмат"

"Ахмат" хочет купить бразильского полузащитника "Кальмара" Исмаэля, сообщает 24kalmar.se.

По сведениям издания, грозненский клуб предложил за футболиста один миллионов евро. Хавбек уже прибыл в расположение "Ахмата".

22-летний Исмаэль выступает за "Кальмар" с 2013 года, провел за клуб 113 матчей, забил 6 мячей и отдал 13 голевых передач.

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