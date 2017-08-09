Бразильский хавбек Исмаэль переходит в "Ахмат"

Бразильский полузащитник "Кальмара" Исмаэль в ближайшее время станет игроком "Ахмата", сообщает официальный сайт шведского клуба.

Финансовые детали сделки не разглашаются. Футболист поблагодарил руководство и фанатов своего бывшего клуба.

22-летний Исмаэль выступал за "Кальмар" с 2013 года, провел 114 матчей, забил 6 мячей и сделал 13 голевых передач.

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