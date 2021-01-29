Бразильский хавбек прошел медосмотр для перехода в ЦСКА

Бразильский полузащитник "Ниццы" Данило Барбоза близок к переходу в московский ЦСКА, сообщает "Спорт-Экспресс".

По сведениям издания, бразильский футболист успешно прошел медицинское обследование. Таким образом, в ближайшее время хавбек сможет перебраться в стан "армейцев".

24-летний Данило выступает за "Ниццу" с 2018 года, провел за клуб пять матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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