Бразильский хавбек прошел медосмотр для перехода в ЦСКА
Бразильский полузащитник "Ниццы" Данило Барбоза близок к переходу в московский ЦСКА, сообщает "Спорт-Экспресс".
По сведениям издания, бразильский футболист успешно прошел медицинское обследование. Таким образом, в ближайшее время хавбек сможет перебраться в стан "армейцев".
24-летний Данило выступает за "Ниццу" с 2018 года, провел за клуб пять матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.
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